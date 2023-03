SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coldplay preparou mais uma surpresa para os fãs paulistanos no último show da turnê em São Paulo, que aconteceu neste sábado (18). A banda britânica recebeu no palco o cantor, compositor e rapper Rael, que cantou o seu hit "Envolvidão" no estádio do Morumbi.

Chris Martin também cantou com Sandy pela segunda vez. A cantora já havia se apresentado "Quando Você Passa" -conhecida como Turu Turu pelos fãs da artista- no show da banda na última terça-feira. A brasileira também cantou a música "Magic" do Coldplay.

Este foi o último de uma série de seis shows que a banda fez em São Paulo, onde a banda passeou pelo Parque Ibirapuera, MASP e outros lugares. A próxima parada é Curitiba e a despedida do país acontece no Rio de Janeiro.

Durante a turnê, a banda não só convidou cantores brasileiros para o palco, mas também pessoas em situação de rua para estarem assistindo ao espetáculo, em uma iniciativa que partiu de uma parceria com a organização SP Invisível.

A turnê, batizada de "Music of the Spheres", celebra o último disco da banda e resgata também seus maiores hits e músicas favoritas dos fãs.