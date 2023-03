RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Camila Queiroz desfila pelo Projac em cima de saltos de 15 centímetros com o queixo apontado para cima e um olhar feroz. Ela vem passeando pelos estúdios da Globo desde janeiro, o que é espantoso para alguém que há pouco mais de um ano parecia ter se divorciado da emissora em meio a um barraco.

Tempo que parece ter sido o suficiente para a equipe de Queiroz mexer uns pauzinhos e arquitetar seu retorno triunfal à emissora. Ela foi escalada para viver a protagonista de "Amor Perfeito", folhetim de época que ocupa a faixa das 18h a partir desta segunda-feira.

Queiroz vai interpretar Maria Elisa, a Marê, que no início da história é presa injustamente por causa de um plano de sua madrasta Gilda, vivida por Mariana Ximenes. Herdeira de gente rica e poderosa, Marê vai fazer o que puder para sair da prisão, reencontrar seu amado e tentar descobrir o paradeiro do filho, de quem teve que se despedir logo após o parto.

Ressurgir como uma mocinha de novela de época na Globo é curioso por causa da forma dura como o relacionamento de Queiroz com o canal havia terminado em novembro de 2021. Na época, a atriz foi dispensada de filmagens extras da segunda temporada de "Verdades Secretas", novela que a alçou à fama em 2015. Uma nota divulgada à imprensa pela empresa dizia que ela teria feito exigências inaceitáveis e que desejava alterar o desfecho de sua personagem.

Queiroz não deixou por menos. Quando o calo apertou, gravou um vídeo às lágrimas afirmando que nunca tinha passado por algo parecido. Em outro vídeo, admitiu que tinha pedido uma garantia sobre seu futuro na novela, mas só porque queria saber se podia aceitar ou não participar de outros projetos. Disse também que quis saber de antemão o destino da personagem para saber como interpretá-la na reta final.

Além disso, publicou uma nota no Instagram afirmando estar sendo punida pela Globo por ter mudado o formato do seu contrato com a emissora. Ela não tinha mais vínculo fixo com a empresa desde o começo daquele ano.

A atriz nega que a confusão tenha criado atrito entre ela e o canal de televisão. "Imagina, olha onde a gente está. Sou a protagonista dessa novela. A situação já te responde. Fico feliz, tenho gratidão, comecei aqui e estamos aqui", afirma, apontando para seu camarim nos estúdios da emissora.

"Eu sempre disse que voltaria, sabia que isso ia acontecer. É muito fácil a imprensa publicar tudo o que imagina ou que supõe. A gente já tinha conversado sobre uma possível volta. As coisas estavam tranquilas", acrescenta.

Foi a Globo que descobriu a vocação de Queiroz como atriz. Com dinheiro curto e cansada da vida de modelo que levava em Nova York, ela se arriscava fazendo testes para várias produções da emissora.

Só conseguiu ser notada mesmo aos 22 anos, quando ensaiou para ser Angel, uma adolescente aspirante a modelo que acaba se envolvendo com prostituição em "Verdades Secretas", novela escrita por Walcyr Carrasco.

Estreou interpretando um tipo consagrado como ninfeta, com ousadas cenas de sexo. Apesar de ter acabado ofuscada por Grazi Massafera e Marieta Severo, foi considerada competente o suficiente pelos críticos, conquistou o público, a Globo e o autor da novela.

Tanto é que, no ano seguinte, foi escolhida para viver a caipira Mafalda de "Êta Mundo Bom!", escrita também por Carrasco, mesmo que a contragosto do autor, que ainda só a via como Angel.

A personagem lhe rendeu o troféu de melhor atriz coadjuvante na premiação de fim de ano do antigo Domingão do Faustão. Foi por causa dessa novela, aliás, que ela conheceu o ator Klebber Toledo, seu par romântico na trama e hoje marido na vida real.

A atriz conseguiu se adequar bem à sensualidade de Angel e depois à ingenuidade divertida de Mafalda. "Quero ser camaleoa, fazer musical, filme de ação, drama, comédia. Nós, artistas, temos que estar dispostos a falar com todos os públicos. Quero falar com o público do streaming, da TV, do cinema, fazer teatro, musical, e até cantar", afirma.

André Câmara, o diretor de "Amor Perfeito", diz que Queiroz se destaca porque sabe como agir num set de filmagens. "Ela tem uma jovialidade na alma e um senso de coletividade impressionante. Entende o fazer televisivo, se colocando como parte da engrenagem e não como uma peça mais importante."

Quem faz coro à opinião dele é Amora Mautner, que ocupou a cadeira de direção em "Verdades Secretas 2". Para ela, Queiroz brilhava por ser propositiva e cheia de ideias. A diretora conta que Queiroz se entregava a qualquer cena, até as de sadomasoquismo, em que precisava se amarrar e às vezes ficar pendurada no teto.

Nada disso foi mais difícil do que fingir o parto da sua nova personagem, afirma Queiroz, que diz ter forte relação com a maternidade mesmo não tendo filhos. No início de "Amor Perfeito", Marê tenta fugir da prisão e acaba dando à luz um menino que é levado para ser criado por padres.

"Fazer uma performance de sadomasoquismo é dança e treino. O parto tem que doer na alma, e essa emoção tem que transbordar no meu olhar. Entrei na 'partolândia', teve uma hora que eu já estava alucinando, nem enxergava a câmera", diz Queiroz.

Foi neste momento que a relação entre Câmara e Queiroz, como diretor e atriz, se firmou para valer. "Gravamos essa cena na madrugada para pegar o nascer do sol. Toda a equipe se emocionou muito. A Camila me surpreendeu porque entregou emoção de forma muito genuína e densa", diz ele.

Quem parece ter se seduzido por Queiroz também foi o diretor Jorge Fernando, morto em 2019. Ele a dirigiu em "Êta Mundo Bom!", e depois em "Verão 90", folhetim das sete exibido naquele ano. Queiroz interpretou sua primeira vilã naquela novela, a trambiqueira Vanessa.

Antes disso foi a mocinha de "Pega Pega", outra novela das sete, um papel criticado na época. Diziam que Queiroz e Mateus Solano, seu par romântico, não tinham química. Ela desconversava quando jornalistas a questionavam sobre as críticas.

Hoje ainda se sente estremecida ao ver comentários negativos, mas tem tentado encontrar um equilíbrio. "Se é uma crítica que vai ajudar, por que não fazer pequenos ajustes?"

Após a briga com a Globo, Queiroz engrossou o time de artistas que migraram para as plataformas de streaming. Protagonizou a série adolescente "De Volta aos Quinze", da Netflix, onde também apresentou duas temporadas da versão brasileira do reality show Casamento às Cegas.

Na HBO Max, lançou o filme "Procura-se", em que voltou a dividir set com Toledo para interpretar de novo um casal, seis anos após "Êta Mundo Bom!". "Ele me conheceu quando eu ainda era um bichinho do mato."

Questionada sobre um possível retorno a "Verdades Secretas", Queiroz faz mistério. "É a expectativa de todo mundo, né? Acho que foi o comentário que eu mais li. A Angel foi um presente na minha vida e ela sempre vai ter as portas abertas para mim. Mas não é uma decisão só minha."

O jornalista viajou a convite da Globo