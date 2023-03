SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O show do Coldplay, deste sábado (18), teve participação da bateria universitária da Faculdade de Direito da USP, a BAISF. Os alunos tocaram em duas canções: "Fix You" e "Biutyful", a apresentação aconteceu no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Chris Martin, vocalista da banda, conheceu os integrantes da bateria no domingo (12), quando apareceu de surpresa em um ensaio da BAISF.

Os alunos tocavam próximo ao Parque do Ibirapuera. Segundo relatos, o cantor e seu diretor de arte passeavam pela região e, ao ouvir o som da bateria, foram procurar os músicos.

Após dançar e parabenizar os estudantes, Chris tirou fotos com eles.

Publicações nas redes sociais mostram o quanto os participantes ficaram felizes com o convite do Coldplay para tocar neste sábado.

"Dividir o palco com uma das maiores bandas do século foi realmente inacreditável. Muito obrigada Coldplay pela experiência absolutamente incrível, e obrigada BAISF, nunca senti tanto orgulho de fazer parte dessa bateria", escreveu @gabi_craveiroo, integrante da bateria, no Twitter.

"É com muito prazer que viemos anunciar que sim, nós tocamos com o Coldplay no Estádio do Morumbi para mais de 70 mil pessoas!", postou o perfil da bateria universitária no Instagram.

O encontro surpresa, no último domingo, também foi registrado em publicações. "Por essa a gente não esperava. Chris Martin foi visto neste domingo, 12 de março, em um ensaio da bateria de Direito da USP. Chris estava acompanhado do nosso querido Phil Harvey.", escreveu o perfil @VivaColdplay, no Twitter.

Além da participação dos alunos, a banda recebeu no palco o cantor, compositor e rapper Rael, que cantou o seu hit "Envolvidão" no estádio. Chris Martin também cantou com Sandy pela segunda vez --a cantora já havia apresentado "Quando Você Passa" no show da banda na última terça-feira (14).

A apresentação de sábado fecha o ciclo de seis shows do grupo britânico em São Paulo. A turnê mundial "Music of the Spheres" celebra o último disco da banda e resgata alguns de seus maiores hits.

O Coldplay segue para outras apresentações no Brasil, em Curitiba e no Rio de Janeiro.