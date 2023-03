SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bela Gil está cheia de planos e novos projetos. A apresentadora vai lançar, no próximo dia 13, um livro inédito, intitulado "Quem Vai Fazer Essa Comida?", e estreou recentemente no time do programa 'Saia Justa', da GNT, ao lado de Gabriela Prioli.

Em entrevista ao Globo, ela contou que também planeja se assumir um cargo político. "Tenho vontade de entrar para a política de maneira mais formal, de exercer a política parlamentar. Daqui a 4 ou 8 anos pode ser que isso aconteça", conta Bela. "Não vejo outra saída para a democratização da alimentação e o combate à fome se não por meio de programas sociais".

Bela também comentou sobre o convite que recebeu do governo Lula para assumir a Secretaria Especial da Alimentação Saudável, mas recusou por "questões pessoais e profissionais".

Apesar de não ter assumido a pasta, a apresentadora segue colaborando como consultora técnica do Ministério do Desenvolvimento Agrário no governo petista. "Meu espaço como comunicadora ainda é muito forte, talvez possa alcançar mais gente e fazer mudanças talvez mais tangíveis na vida das pessoas de uma maneira mais eficiente", disse.