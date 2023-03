SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, disse que sofreu três abortos espontâneos antes da gravidez dos gêmeos. Em abril do ano passado, um dos bebês morreu após o parto. Os acontecimentos foram relatos na segunda temporada da série documental "Sou Georgina" (Netflix), que ainda não estreou, segundo o jornal El Español.

A publicação afirma que teve acesso antecipado ao conteúdo e que, no primeiro episódio, Georgina diz que as idas ao médico durante a gravidez a deixavam preocupada pensando nas perdas anteriores. "Toda vez que eu ia no ginecologista, eu tinha pesadelos à noite porque eu me preocupava em que posição que eles poderiam estar, como o parto seria, se seria uma cesariana. Eu tinha muito medo de todo ultrassom, eu ficava tensa porque tinha tido três abortos espontâneos antes e voltava para casa arrasada".

Georgina ainda recordou que sofreu de um mal-estar constante nos primeiros meses da gestação dos gêmeos. "Um período horrível, porque vomitava o tempo todo e tinha muito sono". Segundo o jornal, a modelo também comenta sobre a perda de um dos bebês e como foi contar aos outros filhos sobre a morte do irmão.

"Eles nasceram na segunda-feira de Páscoa, chega o momento mais esperado e o coração para. Bella nasceu forte e saudável, mas um pedaço do meu coração quebrou", lembra. "Você se pergunta como vai continuar. Eu não estava pronta para aceitar ou reconhecer o que havia acontecido comigo e não estava pronta para contar aos meus filhos".

"Como eu ainda tinha barriga, eu disse a eles que o Ángel ainda ia esperar um pouco para nascer, que ele nasceria depois. Até que Cris disse a eles que o Ángel estava no céu."

Georgina e Cristiano são pais de gêmeos Matteo e Eva, de cinco anos, Alana Martina, dois e Bella Esmeralda, de 11 meses.