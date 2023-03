SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vocalista da banda The Cure convenceu a empresa que organiza a venda dos ingressos de seus shows a abaixar o valor das entradas após fãs reclamarem das taxas, consideradas abusivas. Robert Smith criticou publicamente a Ticketmaster e trouxe uma solução para quem foi alvo do valor excessivo.

Em sua turnê pela América do Norte, a banda manteve os ingressos a preços acessíveis propositalmente, em valores que chegavam a US$ 20. No entanto, alguns fãs mostraram que, no ato da compra, taxas como de serviço e de instalação excediam o valor de uma entrada. "Tenho perguntado como eles são justificados", escreveu Smith aos fãs no Twitter.

Na quinta-feira (16), Smith se pronunciou novamente. "Após mais conversas, a Ticketmaster concordou conosco que muitas das taxas cobradas são indevidamente altas e, como um gesto de boa vontade, ofereceu um reembolso de $ 10 por ingresso para todas as contas de fãs verificadas para transações de menor preço de ingresso".

Um reembolso de US$ 5 também será feito a todas os fãs que compraram ingressos mais caros. O reembolso seria para todos que já tenham feito a compra e as vendas futuras seriam com taxas menores.