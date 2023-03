SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marvvila venceu a Prova Bate e Volta e está fora do décimo Paredão do BBB 23 (Globo). Sendo assim, Fred e Gabriel se juntam a Domitila, indicada pela Líder, na disputa pelo voto popular.

É a terceira disputa de Bate e Volta em sequência vencida pela cantora.

COMO FOI A PROVA BATE E VOLTA?

A prova contou com a concentração e a memória. Os brothers precisaram memorizar uma sequência que aparecia no telão. Na sequência, apareceria uma sequência com uma peça nova.

Os participantes deveriam dizer qual o novo item -e, assim, pontuar.

As rodadas de números múltiplos de três valiam uma pontuação dobrada.Vencia a prova quem fizesse dez pontos primeiros

COMO O PAREDÃO FOI FORMADO?

A Líder Bruna indicou Domitila. Fred Desimpedidos e Gabriel Santana foram indicados pela casa.

Amanda, segunda colocada da Prova do Líder, indicou Marvvila