SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-mulher de Bruce Willis, a atriz Demi Moore, 60, publicou nas redes sociais um vídeo comemorativo e de homenagem ao ator, que completou 68 anos.

"Feliz aniversário, BW! Muito feliz que pudemos te celebrar hoje. Te amo e amo a nossa família. Obrigada a todos pelo amor e pelo carinho. Todos nós sentimos isso", postou. Ambos foram casados por 13 anos, com três filhas.

Atual esposa de Willis, a modelo Emma Heming Willis, com ele desde 2009, também esteve presente na festa. Ela usou as redes sociais para celebrar a data.

No início do mês, Emma fez um apelo a fotógrafos que tentam fotografar seu marido. Bruce tem demência frototemporal, doença que afeta a compreensão e a fala. Emma explicou que as tentativas de abordagem dos paparazzi dificultam ainda mais a missão de levá-lo para passear.

No momento em que as fotos foram tiradas, fotógrafos tentaram fazer perguntas ao ator e pedir que ele posasse para a foto. "Está claro que ainda há muita educação a ser feita", ela disse. "Então essa vai para os fotógrafos e o pessoal do vídeo que estão tentando conseguir essas 'exclusivas' do meu marido: mantenham-se nos seus espaços", disparou na ocasião.

Bruce Willis anunciou em sua aposentadoria no começo do ano passado, devido a uma afasia -distúrbio de linguagem causado pela lesão cerebral. Mesmo antes disso, sua família, que hoje vive na Califórnia, já vinha se desfazendo de alguns dos imóveis acumulados por Bruce.