SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma obra do artista venezuelano Carlos Cruz-Diez será exposta pela primeira vez em São Paulo em um local inusitado: um prédio em construção.

Avaliada em US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,8 milhões), a peça "Inducción Cromática A Doble Frecuencia" poderá ser vista no 24º andar do futuro condomínio residencial W Residences, na Vila Olímpia, onde ficava o antigo espaço de eventos Via Funchal.

A obra poderá ser apreciada entre os dias 29 de março e 1º de abril, mediante inscrição. Antes da abertura para o público geral, serão realizadas quatro visitas guiadas para convidados -que poderão desfrutar de um coquetel servido em meio às obras. Sapatos fechados e capacetes de proteção farão parte do "dress code".

"É uma honra fazer essa homenagem ao talento de meu pai no Brasil. Estou muito feliz com a escolha feita", afirma Jorge Cruz Delgado, filho do artista venezuelano, sobre a iniciativa. Referência da chamada arte cinética, Cruz-Diez completaria cem anos em 2023.

A exposição foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Helbor Empreendimentos S.A., a construtora Toledo Ferrari, a rede W Hotels e a Galleria Continua.

Além de "Inducción Cromática", o prédio em construção na Vila Olímpia deve receber uma exposição do cubano Osvaldo González e da brasileira Estela Sokol, em parceria com a AM Galeria de Arte, e de outros artistas plásticos.

O residencial W Residences é encabeçado pela Helbor Empreendimentos S.A. e pela construtora Toledo Ferrari. O local em que ele está sendo construído também abrigará o futuro hotel da rede W, o primeiro no Brasil.