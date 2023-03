SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rita Lee apareceu sorridente em uma foto publicada na conta do Instagram de seu marido, o compositor Roberto de Carvalho. A imagem mostra Rita abraçando Roberto e recebeu reações de outros artistas, como Paulo Ricardo e Lulu Santos.

Corações dominaram os comentários de famosos e não famosos. Rita Lee passou por uma internação mais extensa no Hospital Israelita Albert Einstein, ocorrida entre os dias 23 de fevereiro e 4 de março. De acordo com o marido, ela passou por tratamento em decorrência de complicações do câncer no pulmão, diagnosticado em 2021.