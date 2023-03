SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os sistemas de som potentes e a qualidade da exibição dos filmes podem levar muitos espectadores às salas de cinema, mas todos esses estímulos podem ser desconfortáveis para autistas. Por isso, todos os meses, algumas das unidades da rede Kinoplex preparam uma exibição adaptada de algum filme em cartaz.

No dia 25 de março, é a vez de "Gato de Botas 2" ganhar uma sessão com ambiente e som controlados para o maior conforto de pessoas com o transtorno.

Em São Paulo, as unidades que participam da campanha Kinoplex Azul são Kinoplex Itaim, Vila Olímpia e Parque da Cidade, sendo os dois primeiros cinemas localizados na região oeste e o terceiro na região sul de São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site da rede ou nas bilheterias participantes.

Na sessão adaptada, a luminosidade e o som são diminuídos, assim como a capacidade das salas, que ficam limitadas a 70% da ocupação. Também é permitido que os espectadores se movimentem e se comuniquem pela sala, o que não faz parte das exibições tradicionais dos filmes.

A campanha é voltada para o público autista e seus acompanhantes, mas as sessões inclusivas são abertas a qualquer pessoa que queira assistir ao filme. O valor dos ingressos também se diferencia das exibições tradicionais ?na data, todos os espectadores têm direito à meia entrada.

KINPLEX AZUL - 'GATO DE BOTAS 2'

Quando 25/3, às 11h

Onde Kinoplex Itaim, Vila Olímpia e Parque da Cidade

Classificação Livre

Direção Joel Crawford

Link: https://www.kinoplex.com.br/acessibilidade/kinoplexazul/?gclid=CjwKCAjwiOCgBhAgEiwAjv5whCU0j-USn-nC20AXaBHyHWfE29lMhoqwU4FXb1O4fmBMjb55TbUpghoCWtwQAvD_BwE