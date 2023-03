SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Gwyneth Paltrow irá a julgamento nesta semana em um processo envolvendo um acidente de esqui, em 2016, no estado de Utah, Estados Unidos. Em 2019, o optometrista aposentado Terry Sanderson entrou com uma ação contra a artista no valor de US$ 3,1 milhões (cerca de R$ 16,2 milhões), alegando que teria sido ferido gravemente ao ser atropelado por Gwyneth. As informações são do New York Post.

No processo, a acusação diz que ficou uma lesão cerebral traumática, costelas quebradas e "perdeu o prazer de viver". A defesa da atriz, no entanto, alega que foi o optometrista que a atropelou. Assim, as duas versões serão colocados em confronto, diante do tribunal, em julgamento que deve levar oito dias.

Segundo os advogados da artista, o médico ocular tem problemas de visão e foi diagnosticado um ano antes do acidente como cego de um olho.

Além disso, há diferença nos valores pedidos pelos dois lados. Em uma audiência anterior, um juiz determinou que Sanderson não tinha direito a danos punitivos -o que lhe reduziria o ganho de até US$ 300 mil, e não os US$ 3,1 milhões esperados. Já Gwyneth pede apenas um dólar em danos acrescido dos custos de honorários advocatícios.