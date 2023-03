SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Paul Grant, famoso por ter atuado em filmes de "Star Wars" e "Harry Potter", morreu no último fim de semana aos 56 anos. Nesta segunda (20), a família confirmou que os aparelhos que o mantinham vivo foram desligados no domingo (19), mas não informou a causa da morte.

Grant havia sido encontrado na última quinta (16) pela polícia de Londres, após ter desmaiado do lado de fora de uma estação de trem. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde teve a morte cerebral decretada.

O ator teve uma carreira marcada pelas aparições em franquias do cinema de grande bilheteria e popularidade. Interpretou um dos ewoks no filme "O Retorno de Jedi", de "Star Wars", de 1983, e atuou em "Harry Potter e a Pedra Filosofal", de 2001.

Também contracenou com David Bowie em "Labirinto, a Magia do Tempo", de 1986, Tom Cruise em "A Lenda", de 1985, e com Val Kilmer em "Willow - Na Terra da Magia", de 1988.