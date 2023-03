SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedores de três estatuetas do Oscar por "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", os diretores Daniel Kwan e Daniel Scheinert já trabalham em um novo projeto, dessa vez na Disney.

A dupla, conhecida no mercado como os Daniels, está prevista para dirigir um dos episódios de "Skeleton Crew", nova série do Disney+ baseada na franquia "Star Wars". As filmagens do projeto já estão encerradas, e os dois cineastas seriam um dos nomes a ter contribuído no projeto comandado por Jon Watts, diretor de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa".

A informação foi confirmada pelo The Hollywood Reporter, mas pouco se sabe de detalhes sobre a participação dos Daniels -incluindo se eles vão dirigir um ou mais episódios do seriado. Estúdio por trás do programa, a Lucasfilm não se pronunciou.

Além de Watts, "Skeleton Crew" tem confirmado no elenco o ator britânico Jude Law e é supervisionada por Jon Favreau e Dave Filoni, dupla responsável pela série "O Mandaloriano". A história acompanha um grupo de crianças, que estão perdidas e em busca do lar em uma galáxia muito, muito distante.

No caso dos Daniels, o envolvimento na série da Disney acontece em paralelo ao acordo de cinco anos de produção que a dupla firmou com a Universal Pictures em agosto, na esteira do sucesso de "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" nas bilheterias globais, O longa ainda levou sete estatuetas do Oscar há duas semanas, incluindo melhor filme, direção e roteiro para os cineastas.

Mais informações sobre a série devem ser divulgadas na próxima Star Wars Celebration, evento dedicado à franquia que acontece em Londres e terá presença da Disney. "Skeleton Crew" segue sem previsão de estreia no Disney+.