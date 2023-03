RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Internado na última sexta-feira (17) na Casa de Saúde São José, em Humaitá, na zona sul do Rio, José Mayer, 73, segue hospitalizado. A assessoria do ator foi quem divulgou um boletim médico nesta segunda-feira (20) por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais. No comunicado, a equipe diz que o estado de saúde é estável e que o artista segue o protocolo de tratamento de uma doença autoimune. Ele está sem previsão de alta.

"Informações que pretendem criar factoides pautados em um profundo desrespeito com o ator José Mayer não serão comentadas por este canal. Esclarecemos que o ator segue internado em razão do extenso protocolo de tratamento da doença autoimune que o acometeu. Seu estado de saúde é estável e ainda não há previsão de alta. Permanecemos à disposição da imprensa e, destacando a importância da ética jornalística, pedimos respeito ao ator, aos seus familiares e fãs", diz a nota.

Em 2017, o ator foi diagnosticado com a doença autoimune conhecida como granulomatose de Wegener, que provoca a inflamação dos vasos sanguíneos nos rins, pulmões e vias respiratórias. Mayer ficou internado no fim de fevereiro porque apresentou um sangramento alveolar no pulmão. Ele passou por uma tomografia, que não demonstrou anormalidades, e concluiu o tratamento com sessões de infusão. Quatro dias depois, o ator retornou ao hospital para mais uma etapa do procedimento.

Recentemente, o ator revelou ter ficado doente por causa da acusação de assédio contra uma funcionária da Globo, durante a novela "A Lei do Amor" há seis anos. Mayer foi demitdo da emissora com mais de 35 anos de casa e reconheceu que a recente internação foi uma "recidiva" da doença autoimune. "Aqueles acontecimentos me trouxeram um problema de saúde e também me levaram a cancelar minha carreira depois de 49 anos de árduo trabalho, faltando apenas um ano para comemorar meus 50 anos de trabalho como ator. Obrigado por me dar carinho nessa hora, desculpe o meu textão pra você ler", finalizou.