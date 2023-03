SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador de futebol Daniel Alves escreveu uma carta para sua mulher, Joana Sanz, diretamente da prisão. Acusado de agressão sexual, Alves segue preso no centro penitenciário Brians 2, na Espanha, e aproveitou a oportunidade para pedir perdão pelo ocorrido. O documento foi obtido, com exclusividade, pelo programa "Y ahora Sonsoles", do canal espanhol Antena 3.

No texto, o lateral faz um desabafo sobre o término do casal. Na semana passada, Joana anunciou, em carta publicada em sua conta oficial no Instagram, que os dois encerraram o relacionamento de oito anos. "Você e meus filhos, Dani Filho e Victoria, foram as melhores coisas que aconteceram na minha vida", diz Daniel, em um trecho.

Além disso, ele reforça que fará de tudo para o casamento ser retomado. "Vou continuar lutando como sempre fiz, acreditando em mim mesmo com o apoio e a confiança de quem realmente sabe quem eu sou: lutarei até o fim com o amor incondicional de meus filhos, meus pais e meus que continuam ao meu lado, para em breve provar minha inocência ao mundo inteiro", escreve ele.

LEIA A CARTA NA ÍNTEGRA

"Minha querida Joana. São quase 8 anos de muito amor, carinho, respeito e cuidado mútuo.

Principalmente nos últimos anos com você tudo parece mais fácil e gostoso. Você e meus filhos, Dani Filho e Victoria, foram as melhores coisas que aconteceram na minha vida.

Juntos, crescemos desde o dia em que nos conhecemos. Desde o primeiro minuto, começamos uma vida juntos. Acompanhamos um ao outro todos esses anos. Fortalecendo um ao outro e mimando a vida um do outro. Agora, nesses momentos difíceis, lamento sua decisão e ansioso para que a vida nos dê outra chance de te amar novamente.

Entendo a dor que a situação injusta que estamos vivendo está causando e entendo que você não foi capaz de suportar toda essa pressão. Os fatos de que sou acusado são estranhos para mim e para os valores que nortearam minha vida: amor, respeito e esforço.

Vou continuar lutando como sempre fiz, acreditando em mim mesmo com o apoio e a confiança de quem realmente sabe quem eu sou: lutarei até o fim com o amor incondicional de meus filhos, meus pais e meus que continuam ao meu lado, para em breve provar minha inocência ao mundo inteiro.

Onde estiver. Como estiver. Estará sempre em meu coração.

Com muito amor.

Daniel Alves."