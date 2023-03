SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O anúncio de que Anne Hathaway e Michaela Coel farão casal no musical "Mother Mary" animou os fãs do mundo pop. O filme será produzido pela A24, mesma produtora do vencedor do Oscar 2023 "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo".

Anne Hathaway, uma das grandes estrelas do século, já tem vários musicais na conta, como "Uma Garota Encantada" e "Os Miseráveis", que lhe rendeu um Oscar em 2013. O par romântico Michaela Coel, de "Pantera Negra" e "I May Destroy You", também soltou a voz no musical "No Ritmo da Sedução".

O longa é um melodrama pop que contará a história de uma musicista (Hathaway) em um relacionamento com uma estilista famosa (Coel). David Lowery, de "A Lenda do Cavaleiro Verde", "Sombras da Vida" e "Meu Amigo, o Dragão", fará a direção, e as filmagens serão em Berlim, segundo o Deadline.

Jack Antonoff e Charli XCX vão produzir as canções originais do filme. Daniel Hart, que compôs para filmes como "Meu Amigo, o Dragão" e "A Ghost Story" fará a trilha sonora.