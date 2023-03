SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESs) - Chris Martin, vocalista do Coldplay, pediu aos fãs que, por gentileza, devolvam as pulseiras de LED disponibilizadas nos shows da banda, porque esses objetos são caros.

Durante entrevista ao Vênus Podcast, Martin contou que essas pulseiras "mudaram" a forma do grupo se apresentar ao trazer o público para o centro das atenções.

"Essas pulseiras mudaram nossas vidas, porque elas permitiram que a gente se conecte com o público, de modo que todos façam parte do show. As pulseiras originais foram projetadas há 13 anos, por um homem que costumava fazer baterias para brinquedos sexuais. Ele era muito bom com baterias pequenas, e fez essas coisas que de alguma forma se tornou um quinto membro do Coldplay", iniciou.

Conforme o artista, o responsável por projetar as pulseiras mostrou as originais para o diretor criativo da banda, Phill, mas alertou que elas eram caras.

Phill, então, contou para o Chris Martin, e ele imediatamente decidiu adquirí-las: "mas realmente são muito caras".

"Foi onde a gente gastou a nossa maior parte do nosso dinheiro [arrecadados nos shows], mas valeu a pena porque com elas o concerto fica uma coisa diferente: você não está olhando a banda, você está observando a multidão. E as pessoas devem devolvê-las porque elas são muito caras", completou.

O Coldplay encerrou uma série de apresentações em São Paulo. Entretanto, a banda reclamou que o público que prestigiou os shows na capital paulista foi o que menos devolveu as pulseiras.