SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os eliminados do BBB 23 ganharam uma segunda chance. Na noite desta terça-feira (21), o reality mostrou o retorno dos ex-brothers para a Casa do Reencontro, dinâmica inédita do programa.

A primeira jogadora a voltar à disputa foi Marília é a primeira a entrar. "A Cabrita chegou para berrar novamente", disse ela, animada.

Depois, foi a vez de Gabriel ingressar no recinto e cumprimentar a sister. A terceira participante foi Tina, que chegou a ficar emocionada, abraçando os dois colegas de confinamento. "Estou anestesiada! (...) Meu Deus, que loucura! Onde a gente está?".

Até o final do programa desta terça, o restante dos eliminados da edição ingressariam na Casa do Reencontro. Junto deles, o brother mais votado no Paredão da semana também entrará ali. A seguir, uma votação será aberta e dois dos participantes retornarão ao BBB 23.

A dinâmica foi duramente criticada nas redes sociais nos últimos dias.