SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 50,23% dos votos, Fred foi o décimo eliminado do BBB 23 (Globo). O youtuber disputava a permanência no programa com Gabriel Santana e Domitila.

O que ele não imagina é que ele irá direto para a Casa do Reencontro. Os eliminados, inclusive, já estão confinados na nova dinâmica e dois voltarão para o reality na quinta (23), após a votação do público.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no discurso: "Chegou a hora! Quando eu terminar, seremos 9. Eu não gosto muito dessa coisa de despensar alguém...então, Gabriel, você não vai se importar se eu falar que esse Paredão é Fred e Domitila, né?"

"Domitila x Fred: a reedição do Quarto Branco. Quantas vezes bateram de frente nos Jogos da Discórdia, mas sobretudo no Quarto Branco. E chegam agora no round final bem machucados. Claro que cansa toda hora ficar nessa pressão...".

"Tem gente que acha que, nessa altura, o jogo está definido. Mas, deixa eu esclarecer: o BBB 23 não tem um favorito. O jogo está aberto. Tudo pode mudar a cada dia. Este BBB talvez seja o mais dinâmico da história...".

"Quer se esconder e está feliz com o Top 10? Quer vencer? Faça por onde...vocês todos vão receber novos golpes. Agora, quer marcar essa edição, é preciso algo mais. Fred e Domitila não passaram em branco (...) Domitila...tem sempre à mão uma frase tão inesperada quanto marcante. Dá para ver que essa moça é diferente e especial (...) Também não dá para não falar desse cara. Como se jogou! Revelou um Fred que nem ele conhecia... o cara mais gente boa virou certeza de Paredão. Carismático, talentoso, simpático...reuniu um exército ao redor de si (...) "E aí, como fica: ele ou ela? (...) O round final deste duelo foi decidido nos últimos instantes...".