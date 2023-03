SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em conversa com Gabriel Fop na Casa do Reencontro do BBB 23, Larissa desabafou sobre as falas de Domitila sobre ela no confinamento.

Larissa: "Vi coisas pesadas e feias dela [Domitila] falando sobre mim. Aquele bagulho que ela falou para o Fred no carro [no Quarto Branco] foi uma das coisas mais zoadas que ela já falou na vida"

No Quarto Branco, Domitila blefou com Fred e disse que tinha potencial para eliminar Larissa caso enfrentasse ela em um Paredão.

A professora de Educação Física seguiu criticando algumas atitudes de Domitila.

Larissa: "Fora ela pedir votação pra todos funkeiros, jogador de futebol, agora é hora de vocês votarem pra eu sair. Ela sempre ficou me direcionando a isso"

Gabriel: "Ela queria bagunçar a cabeça do Fred lá dentro"