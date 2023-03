SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois anos sem ser realizado em razão da pandemia, o Prêmio Shell de Teatro aconteceu nesta terça-feira (21) no Rio de Janeiro. A valorização da diversidade deu o tom do evento, que pela primeira vez em 35 anos laureou uma atriz transexual.

A vencedora da categoria foi Verónica Valenttino, escolhida pelo júri do Rio de Janeiro por sua atuação no musical "Brenda Lee e o Palácio das Princesas". O espetáculo conta a história da travesti Brenda Lee, figura importante da luta pelos direitos LGBTQIA+.

Quando anunciou os indicados, o prêmio já apontava o desejo de valorizar a diversidade. A lista tinha a presença de artistas trans nas categorias de atuação, com nomes como Vitória Jovem Xtravaganza e o Coletivo de Artistas Transmasculines. De acordo com a organização, são os primeiros artistas trans a serem indicados ao prêmio.

Já o júri de São Paulo deu o prêmio de melhor atriz para Vera Holtz por "Ficções", peça idealizada com base em "Sapiens, Uma Breve História da Humanidade", livro de Yuval Noah Harari.

Outra mudança deste ano é que a categoria Inovação foi rebatizada de "Energia que vem da gente", em referência ao slogan da Shell no Brasil. A categoria é prevista para reconhecer a criatividade dos artistas e o impacto social positivo de ações no meio e na sociedade brasileira.

As homenageadas desta edição do Prêmio Shell foram Léa Garcia e Teuda Bara. Enquanto Garcia celebra 90 anos em 2023 com participações em montagens clássicas como a original de "Orfeu da Conceição" e "Anjo Negro", Bara é ícone do teatro mineiro, sendo fundadora do Grupo Galpão, que festejou quarenta anos no ano passado. Veja abaixo a lista dos vencedores:

**SELEÇÃO DO JÚRI RIO DE JANEIRO**

- Dramaturgia: Marcio Abreu e Nadja Naira por "Sem Palavras"

- Direção: Renata Tavares por "Nem Todo Filho Vinga"

- Ator: Cridemar Aquino por "Joãosinho e Laíla: Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia"

- Atriz: Vera Holtz por "Ficções"

- Cenário:?André Curti e Artur Luanda Ribeiro por "Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes"

- Figurino: Wanderley Gomes por "Vozes Negras: A Força do Canto Feminino"

- Iluminação: Alexandre O. Gomes por "A Jornada de um Herói"

- Música:?Itamar Assiere pela direção musical de "Morte e Vida Severina"

- Energia que vem da gente: "Cia de Mystérios e Novidades",

**SELEÇÃO DO JÚRI SÃO PAULO**

- Dramaturgia:?Dione Carlos por "Cárcere ou Porque as Mulheres Viram Búfalos"

- Direção:?Ruy Cortez e Marina Nogaeva Tenório por "A Semente da Romã" e "As Três Irmãs"

- Ator:?Clayton Nascimento por "Macacos"

- Atriz:?Verónica Valenttino por "Brenda Lee e o Palácio das Princesas"

- Cenário:?Bira Nogueira por "Meu Reino por um Cavalo"

- Figurino:?João Pimenta por "F.E.T.O (Estudos de Doroteia Nua Descendo a Escada)"

- Iluminação: Cesar Pivetti por "Brilho Eterno"

- Música:?Alisson Amador, Amanda Abá, Denise Oliveira e Jennifer Cardoso pelo musical "Cárcere ou Porque as Mulheres Viram Búfalos"

- Energia que vem da gente: "Coletivo 302",