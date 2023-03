SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sindicato de roteiristas de Hollywood pretende permitir que roteiros possam ser escritos com auxílio da inteligência artificial desde que isso não afete os créditos dos escritores.

De acordo com o site Variety, a associação já havia indicado que pretende regulamentar o uso de IA no processo de escrita, uma vez que esse mecanismo tem deixado escritores inquietos. Alguns deles acham que podem perder empregos com a chegada de ferramentas como o ChatGPT.

A ferramenta é capaz de entender linguagem e gerar uma resposta semelhante ao fruto do intelecto humano após receber um pedido, podendo ser usado, inclusive, para redigir artigos.

A proposta da associação permitiria que escritores possam usar o ChatGPT para ajudar a escrever um roteiro sem ter que compartilhar o crédito de escrita.

Além disso, um estúdio poderia entregar ao escritor um roteiro gerado por IA para que ele reescreva ou faça melhorias. Nesse caso, o escritor continuaria sendo considerado o autor principal da obra.

A proposta, no entanto, não inclui o cenário em que um programa de inteligência artificial possa escrever um script inteiramente por conta própria, sem a ajuda de uma pessoa.