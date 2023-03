SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pintura inédita do artista plástico americano Jackson Pollock foi encontrada na Bulgária por policiais. Os agentes estavam investigando o tráfico internacional de obras de arte quando encontraram a pintura.

O quadro pode custar EUR 50 milhões (R$ 282 milhões), de acordo com especialistas em arte. A polícia diz que prendeu várias pessoas durante a operação, mas afirmou que não iria revelar detalhes sobre o quadro.

Pollock é considerado um dos principais nomes do movimento expressionista abstrato dos anos 1940 e 1950.

Ele era conhecido por fazer pinturas usando padrões aleatórios em grandes telas. O artista morreu em 1956.

"Essa é uma operação internacional com a participação da Europol, da Grécia e de outros países", afirmou Petar Todoro, do Ministério do Interior da Bulgária, à agência Novinite News. "Para a nossa alegria, nós conseguimos resgatar essa pintura e especialistas dizem que é a obra original."