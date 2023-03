SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O show do Coldplay em Curitiba foi especialmente marcante para a empresária Juliana Marchioro. Durante a apresentação, realizada nesta terça-feira (21), ela conseguiu falar com Chris Martin, vocalista da banda, e pediu para o artista revelar o sexo do bebê que ela espera, transformando o espetáculo em um chá revelação improvisado.

Na sexta-feira (10), o grupo britânico deu início a uma série de 11 apresentações, com a turnê do disco "Music of the Spheres", de 2021, em estádios de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Marchioro disse que descobriu que estava grávida dois meses antes do show. O sexo do bebê, no entanto, saiu no dia da apresentação da banda. "Por que não pedir ao Chris para revelar para a gente? Estávamos tão pertinho deles", escreveu ela, no vídeo.

Já no final da apresentação, o cantor leu o cartaz que a empresária segurava e decidiu realizar o desejo da fã. Ela então passou o envelope com a informação sobre o sexo do bebê para o cantor, que abriu no palco e falou que ela esperava uma menina.

"E a emoção de descobrir ali junto com toda a nossa família e amigos que se prontificaram em ajudar na missão revelação! A melhor família do mundo inteiro", escreveu ela, enquanto o vídeo mostrava parentes e amigos comemorando a notícia.

Em sua passagem pelo Brasil, o vocalista do Coldplay tem esbanjado simpatia. Ele já apareceu de surpresa no ensaio da bateria do curso de direito da Universidade de São Paulo, fazendo a alegria dos integrantes.

No último domingo (19), ele também foi visto por fãs em uma roda de samba num bar na Barra Funda, em São Paulo.

Tags:

Chris Martin | Coldplay