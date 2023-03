RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nicole Bahls, 37, revelou que não tem o menor interesse em entrar em uma plataforma de conteúdo adulto. A modelo e ex-panicat assumiu que anda na contramão de vários colegas famosos e até explicou o motivo de recusar uma possibilidade entrar no Only Fans. Ela diz que não tem mais corpo nem idade e ressalta que não critica quem faz parte desse novo meio de ganhar dinheiro

"Não tenho mais nem corpo, nem idade para isso. Não estou a fim, não. Sai fora. Estou quietinha. É um dinheiro que não vale a pena. Nada contra, mas com maturidade, eu não recomendaria... Se o pessoal tiver como trabalhar e ganhar dinheiro com outras coisas, eu acho melhor", comenta Nicole que ainda concluiu. durante uma entrevista ao podcast Pod Delas. "Deus me livre! Prefiro vender latinha na praia."

Nicole contou sobre o arrependimento de ter posado nua. "Na época, eu recebi o convite de uma revista masculina e posar nua era um tipo de status de símbolo sexual. Sempre achei uma bobagem porque trabalhava no Pânico praticamente de biquíni e fui lá. Graças a Deus, fiz o primeiro ensaio e foi muito bacana. Fiz com o fotógrafo JR Duran e não foi nada de mostrar o útero. Foi um trabalho bem chique", lembrou Bahls.

Mas, hoje, ela reconhece que não faria e revelou o motivo: vergonha perante a família, especialmente do pai e do cunhado. . Ela disse que foi difícil conviver com seus familiares depois da publicação da revista, principalmente com o pai e o cunhado. "Ficava me perguntando porque tinha feito aquilo, o que aquilo traria de boa e olha que não foi um cachê que mudaria a minha vida. Deu para comprar um apartamentinho. Me arrependi muito depois que fiz. Eu escolhi ser artista e a minha família não."