SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Catedral da Sé, no centro de São Paulo, voltou a receber em março o projeto Concertos Cripta, com apresentações musicais gratuitas no espaço -que está sete metros abaixo da praça da Sé- e em outras áreas da igreja.

Como forma de preservar e destacar aspectos arquitetônicos e musicais na cidade, o projeto gratuiro para o público traz musicistas consagrados e jovens artistas que interpretam obras medievais e contemporâneas com diferentes estilos e instrumentos.

As apresentações na cripta da catedral acontecem aos sábados e domingos. A próxima será no dia 1º de abril, com concerto ligado à tradição da Páscoa, levando também música barroca francesa ao público. A programação segue ao longo dos dias 29 de abril, 3 e 4 de junho.A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na Catedral, ao lado da secretaria, uma hora antes de cada concerto. Uma novidade deste ano é que as entradas estarão disponíveis online, pelo site Sympla, sete dias antes e até a véspera de cada apresentação.

Os concertos também são transmitidos ao vivo pelo Instagram, Youtube e Facebook do Concertos Cripta. Além disso, 30% dos concertos serão apresentados com tradução em libras.

O projeto foi concebido como parte das comemorações de 100 anos da Catedral da Sé, que inaugurou em 1919. Desde 2019, ele já levou 39 atrações para a catedral, espaço que é pouco explorado pelo grande público. Entre os artistas que já performaram lá, estão: Clara Sverner, Laércio de Freitas e Alessandro Penezzi.

CONCERTOS CRIPTA 2023

Quando Sáb. e dom. 1 e 29/4; 3 e 4/6; às 13h e às 16h

Onde Catedral da Sé - Pça. da Sé, s/nº, centro

Preço Gratuito

Link https://www.sympla.com.br/produtor/concertoscripta

Instagram @concertoscripta