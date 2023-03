SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filha da cineasta Sofia Coppola viralizou nas redes sociais ao revelar que está de castigo. O clipe original, divulgado nesta terça-feira (21), mostra Romy Mars falando sobre o motivo da penalidade e de sua relação com os pais. Somente no Twitter, o vídeo soma mais de 9 milhões de visualizações.

"Estou de castigo, porque tentei alugar um helicóptero de Nova York a Maryland com o cartão de crédito do meu pai. Eu apenas queria jantar com um meu amigo do acampamento", conta ela.

Além disso, Romy conta que decidiu revelar o castigo em seu perfil para se "vingar" do pai, o músico Thomas Mars: na casa deles, ninguém deve usar o perfil de forma pública, apenas privada. "Aqui está o por quê. Eles não querem que eu seja uma criança nepotista, mas o TikTok não vai me tornar famosa, então isso realmente não importa", completou ela, segurando um prêmio Grammy do pai.

No vídeo, a jovem também apresenta Ari, o namorado de sua babá, e os classifica como seus pais substitutos, já que os verdadeiros "nunca estão em casa".