SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lil Nas X levou um susto com a fauna brasileira ao desembarcar nesta quarta-feira (22) no país para se apresentar no Lollapalooza 2023.

O rapper usou as redes sociais para postar a foto de uma capivara que viu na capital paulista e perguntou na publicação por que o país tem um "hamster gigante".

A publicação virou meme entre os fãs, que disseram ao artista que o animal se tratava de uma capivara. Até mesmo a deputada Erika Hilton entrou na brincadeira. "Se você viu uma capivara, quer dizer que você é bem-vindo em São Paulo", escreveu ela, em inglês.

O Lollapalooza vai ocupar novamente o Autódromo de Interlagos e acontecerá nos dias 24, 25 e 26 deste mês. Além de Lil Nas X, o lineup do festival inclui nomes como Billie Eilish, Kali Uchis e Drake.

O festival, no entanto, sofreu com atrações canceladas. O aguardado show da banda Blink-182 foi cancelado, o que também aconteceu com as apresentações de Willow Smith, Omar Apollo e Dominic Fik.