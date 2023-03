SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os teatros de São Paulo recebem cinco espetáculos gratuitos nesta semana. Uma das opções para crianças é a peça "Família Dindim", que aborda conceitos da educação financeira envolvidos no dia a dia de uma família.

A semana também tem algumas reestreias, como o premiado "Sertão Sem Fim". Em 2021, o espetáculo esteve em cartaz virtualmente e teve algumas apresentações presenciais com público reduzido. A nova temporada estreia neste sábado e pode ser assistida em diferentes teatros e espaços culturais de São Paulo.

*

O ARQUITETO E O IMPERADOR DA ASSÍRIA

O único sobrevivente de um desastre aéreo se vê em uma ilha isolada onde vive apenas um nativo, que nunca teve contato com outras pessoas. A peça é uma adaptação do texto escrito pelo espanhol Fernando Arrabal. A nova temporada do espetáculo segue em cartaz em diferentes espaços culturais de São Paulo até o dia 4 de junho.

Direção: Cesar Ribeiro.

Com: Helio Cicero e Pedro Conrado.

Teatro Paulo Eiró - Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, região sul.

16 anos. Sex. e sáb., às 20h30, dom., às 19h. De 24/3 a 16/4.

Grátis, em sympla.com.br

DOLORES - MINHA COMPOSIÇÃO A peça é uma homenagem à cantora carioca Dolores Duran. O espetáculo retrata, em um monólogo musical, a história de vida da artista e sua relação com importantes figuras da música brasileira, como Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Direção: Luiz Fernando Marques.

Com: Rosana Maris.

Itaú Cultural - Av. Paulista 149, Bela Vista, região central.

12 anos. Qui. a sáb., às 20h, dom., às 19h. De 26/3 a 16/4.

Grátis, em itaucultural-eventos.byinti.com

FAMÍLIA DINDIM

O espetáculo apresenta para as crianças alguns conceitos de educação financeira dentro de uma história de humor. Matheus e Catarina são irmãos que estão aprendendo sobre o tema na escola e vivem em uma família que não sabe lidar tão bem com o dinheiro.

Direção: Carla Candiotto.

Com: Carolina Rocha, Samuel Carrasco e Paula Flaiban.

Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, região central.

Livre. Sáb. e dom., às 15h. De 25/3 a 2/4.

Grátis, em sympla.com.br

GRAND SPECTACLE DU CIRQUE

O espetáculo se passa em um universo paralelo onde tudo é possível. Quando Jean Francua olha para a Terra por um portal, percebe que as cores do planeta estão desbotadas e decide levar a alegria de volta para os humanos, com diferentes atividades circenses.

Direção: Rodrigo Cauchioli.

Com: Marcos Casuo, Rodrigo Forti Moraes e Gabriel Gomes.

Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318, Parque Industrial Tomas Edson, região oeste.

Livre. Sáb. (25), às 17h, dom. (26), às 16h.

R$ 40 a R$ 80, em eventim.com.br

SENHORA X, SENHORITA Y

Senhora X, Senhorita Y

As três artistas em cena representam atrizes que idealizam e testam adaptações em uma peça que pretendem encenar. O espetáculo questiona os padrões de comportamento feminino e a falta de protagonismo lésbico. A história, que estreou no começo de março, segue em cartaz em diferentes espaços culturais de São Paulo até o dia 30 de abril.

Direção: Silvana Garcia.

Com: Ana Paula Lopez, Sol Faganello e Camila Couto.

Teatro Zanoni Ferrite - Av. Renata, 163, Vila Formosa, região leste.

12 anos. Qui. (23), sex. (24), sáb. (25) e ter. (28), às 20h.

Grátis, retirada com 1h de antecedência

SERTÃO SEM FIM

O premiado espetáculo volta aos palcos de São Paulo. A história se passa no município de Macaúbas, no interior da Bahia, onde São Dálvio é assassinado por fazendeiros da região. Sua viúva, Bastia, busca justiça. A peça segue em cartaz em diferentes espaços culturais de São Paulo até o dia 21 de maio.

Direção: Donizeti Mazonas.

Com: Tertulina Alves.

Oficina Cultural Oswald de Andrade - Rua Três Rios, 363, Bom Retiro.

Livre. Sex. (24), às 20h, sáb. (25), às 18h, e seg. (27), às 20h.

Grátis, retirada com 1h de antecedência

ZAZOU, UM AMOR DE BRUXA

A bruxa Zazou faz poções que deixam a cidade com um cheiro desagradável. Duas crianças que não aguentam mais viver em um mundo fedido resolvem dar fim no caldeirão dos feitiços.

Direção: Ailton Guedes.

Com: Carol Hubner, Adba Cuba e Lala Machado.

Teatro Paulo Eiró - Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, região sul.

Livre. Sáb. e dom., às 16h. De 25/3 a 16/4.

R$ 20, em sympla.com.br