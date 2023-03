SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim de semana musical paulistano, que tem como grande atração o festival Lollapalooza, que acontece entre esta sexta, 24, e o domingo, 26, também tem opções para os que querem fugir da movimentação do Autódromo de Interlagos.

A música brasileira de anos atrás brilha com as apresentações do show Cabaré, que reúne Leonardo e a dupla Bruno & Marrone para cantar sucessos do sertanejo, de Zé Ramalho, que toca em noite de forró no Centro de Tradições Nordestinas, e de Arrigo Barnabé, que relança em vinil um dos álbuns definidores do movimento da Vanguarda Paulista.

Veja as dicas para o final de semana abaixo.

**Arrigo Barnabé e Banda Sabor de Veneno**

O artista faz o relançamento em vinil do álbum "Clara Crocodilo", de 1980 -uma das mais importantes obras do movimento da Vanguarda Paulista, com outros músicos que fizeram parte do clássico, como Tetê Espíndola.

Sesc Pinheiros - R. Pais Leme, 195, Pinheiros, Instagram @sescpinheiros.

Sáb. (25), às 21.

A partir de R$ 15 no site do Sesc

**Bixiga 70**

A big band paulistana leva sua música instrumental que mistura referências latinas, africanas e brasileiras para o palco do Bourbon Street.

Bourbon Street - r. Dos Chanés, 127, Moema, Instagram @bourbon_street.

Dom. (26), às 19h30.

A partir de R$ 75 em Sympla

**Cabaré**

As grandes vozes do sertanejo Leonardo, Bruno e Marrone continuam a turnê Cabaré, dedicada a revisitar sucessos das últimas quatro décadas da música brasileira. Com repertórios misturados e visitas a artistas que os influenciaram, os cantores apresentam hits como "Boate Azul", "Garçom", "Andorinhas" e "Eu Não Sou Cachorro Não" em duas noite de shows.

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste, Instagram @espacounimed.

Sex. (24) e sáb. (25), às 22h.

A partir de R$ 320 em Ticket 360

**Lollapalooza Brasil**

O festival que acontece anualmente escalou para o topo do lineup alguns dos nomes mais incensados da música mundial atualmente, como Billie Eilish, Lil Nas X, Rosalía e Drake.

Autódromo de Interlagos - av. Senador Teotônio Vilela, 261, Cidade Dutra, região sul, Instagram @lollapaloozabr.

Sex. (24) a (26), a partir das 11h.

A partir de R$ 1.320 em Tickets For Fun.

Informações em lollapaloozabr.com

**Zé Ramalho, Rastapé e Trio Dona Zefa**

O autor de clássicos como "Chão de Giz", "Avôhai" e "Admirável Gado Novo" canta na mesma noite que os grupos de forró Rastapé e Trio Dona Zefa.

Centro de Tradições Nordestinas - r. Jacofer, 615, Limão, Instagram @ctnsp.

Sáb. (25), às 21h.

A partir de R$ 80 em Ticket 360

**Vem aí: Luedji Luna**

A cantora baiana lança, em São Paulo, a versão deluxe -mas totalmente diferente- de seu elogiado álbum "Bom Mesmo É Estar Debaixo D?Água", do ano passado. Os ingressos já estão à venda.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste, Instagram @audio.

Sex. (31), às 22h.

A partir de R$ 60 em Ticket360