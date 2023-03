SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando o ouvido se dissocia dos palcos do Lollapalooza para dar mais atenção ao som que vem do estômago, não há alternativa senão desembolsar o que for preciso para matar a fome ou a sede.

Quem vai ao festival neste final de semana, em São Paulo, precisará gastar um pouco mais do que no ano passado do festival para se alimentar, principalmente se quiser comprar bebidas alcoólicas.

Um copo de Red Bull com Black Label, da Johnnie Walker, é vendido por R$ 45, ante os R$ 30 que custava em 2022, o que representa um aumento de 50%. A versão menos sofisticada do uísque, com Red Label, sai por R$ 33, isto é, 18% mais caro.

Um copo de gin Tanqueray com tônica sai por R$ 35, tanto a versão tradicional, verde, quanto a Royale, roxa, com groselha preta. No ano passado, o mesmo drink saia por R$ 30. A alta é de 17%.

Em média, o aumento das bebidas alcoólicas está cerca de 5% acima da inflação acumulada em 2022, que girou em torno de 12%. Os valores, no entanto, são menores comparados aos dos shows na capital paulista. Nas apresentações do Coldplay, por exemplo, um copo de uísque com energético saia por R$ 50.

O preço da comida no Lollapalooza, por outro lado, pouco mudou. A versão mais simples do cachorro-quente, que custava R$ 20, agora sai por R$ 19. O hambúrguer, que antes era vendido por R$ 22, nesta edição está R$ 23.

Na mesma faixa de preço, também é possível comer uma porção de fritas ou de nuggets, além de um pastel de queijo, presunto e queijo, calabresa ou frango.

Para quem pode gastar mais, por cerca de R$ 30 há sanduíches de pernil e vinagrete ou de calabresa, cebola e tomate, além de macarrão com queijo, o mac and cheese.

QUANTO CUSTA COMER NO LOLLAPALOOZA?

X-burguer: R$ 23

X-bacon: R$ 25

X-frango: 25

Pastel de queijo, presunto e queijo, calabresa ou frango: R$ 20

Porção de fritas: R$ 22

Porção de fritas com cheddar e bacon: R$ 24

Hambúrguer vegetariano, com creme de queijos e tomate: R$ 36

Porção de nuggets: R$ 22

Porção de nuggets vegetariano: R$ 27

Mac & cheese, com ou sem bacon: R$ 29

Cachorro-quente: R$ 19

Cachorro-quente com cheddar e bacon ou com costelinha barbecue: R$ 22

Hambúrgueres especiais, de Angus ou picanha, com bacon, maionese e adicionais (queijo coalho, melado de cana ou queijo cheddar, cebola caramelizada): R$ 39

Sanduíche de pernil e vinagrete: R$ 27

Sanduíche de calabresa, cebola e tomate: R$ 27

Pizza de calabresa, quatro queijos, frango com Catupiry ou lombo com Catupiry: R$ 26.

QUANTO CUSTA BEBER NO LOLLAPALOOZA?

Black Tonic Highball (Black Label, tônica da Schwappes e limão): R$ 45

Red Bull com tônica: R$ 33

Gin Tanqueray London Dry com tônica: R$ 35

Gin Tanqueray Royale com tônica: R$ 35

Gin com Red Bull Tropical: R$ 38

Johnnie Walker Blonde com Schweppes: R$ 25.