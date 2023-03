RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Afastada das rede sociais desde a descoberta da traição do ex-marido Luís Fabiano há duas semanas, Juliana Paradela voltou a interagir com os seus seguidores. A influenciadora acabou revelando outro caso extraconjugal do agora comentarista na época em que os dois eram casados. Ela compartilhou um comentário recebido da suposta amante, que revelou ter se envolvido com ex-jogador e ainda a criticou por não gostar de fazer sexo.

"Ju... mulher que não transa será traída mesmo. Eu sai algum tempo com ele e sei como seu casamento é de aparência. Só não engravidei porque filhos não estavam nos meus planos naquele tempo. Você e ele sabem que o casamento era só fachada. Siga seu caminho e deixe ele seguir o dele. Não coloque os filhos contra ele. Você teve sua participação de culpa. Mulher que não 'bimba' leva chifre, assim como homem também", publicou a mulher e Juliana postou nos stories do Instagram.

A advogada ainda deixou claro que algumas informações sobre datas da suposta nova amante era verdadeiras. "Quando algo muito ruim e inesperado (eu diria até inimaginável), que parte seu coração em mil pedaços, da forma mais cruel, desleal e traiçoeira, acontece, você tem três escolhas. Deixar que isso defina você ou deixar que isso destrua você. Tem também deixar que isso fortaleça você e eu escolho a terceira opção!", escreveu na legenda de uma foto.

Casada desde 2005 com o ex-atacante do Guarani, São Paulo, Vasco, Sevilla , entre outros clubes, Juliana Paradela anunciou o fim do relacionamento no dia 9 de março e fez questão de revelar que o motivo da separação foi uma traição e que Luís Fabiano será papai de uma menina, fruto da relação extraconjugal. Os dois são pais de três meninas: Giovanna, Gabriella e Giulie. O comentarista da ESPN até agora não se pronunciou oficialmente.

Juliana continuou com o desabafo: "Sou feita de amor e aqui só tem amor. Não esperem que eu pague o mal com o mal... Escolho o bem! A minha colheita virá! Abraço o meu recomeço com a certeza de que todo o meu plantio irá gerar frutos lindos e abençoados! Agradeço a todas as mensagens de carinho recebidas durante o meu processo de luto".