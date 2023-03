SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Centenas de pessoas estiveram no show gratuito de Ludmilla, realizado no fim da tarde desta quinta-feira (23), em plena Avenida Paulista, em São Paulo. A ação foi anunciada pelas redes sociais e pega o embalo de dois eventos: a artista lança seu novo disco, "Vilã", nesta sexta-feira (24), e se apresenta no Lollapalooza, no sábado (25).

Conforme vídeos divulgados por fãs nas redes sociais, Ludmilla cantou faixas como "Senta e Levanta" e "Todo Mundo Louco", integrantes de seu novo álbum, e sucessos como "Socadona", "Deixa de Onda" e "Favela Chegou".

"Vilã", novo material de estúdio da cantora, chega oficialmente às plataformas digitais às 0h desta sexta. Além das duas canções performadas na Avenida Paulista, o disco deve contar os singles "Sou Má", uma colaboração com o duo Tasha & Tracie, e "Nasci Pra Vencer", parceria com Dallass, lançados em fevereiro.

Ludmilla também se apresenta no sábado, dentro da programação do Lollapalooza, no Palco Budweiser, às 14h40.