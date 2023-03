SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "Succession" se aproxima do fim. A quarta temporada pegou muitos fãs de surpresa com o anúncio repentino de que seria a última. Mas se dependesse do CEO e presidente da HBO, Casey Bloys, a produção poderia ter continuado por pelo menos duas temporadas.

O executivo falou da série durante uma apresentação no festival Series Mania, na França, onde também reafirmou que a decisão por encerrar a série veio do criador e showrunner, Jesse Armstrong.

"Jesse pensou que era o final correto. É uma situação ideal. Ele está escolhendo terminar sua história quando e da forma que gostaria. Mas se ele dissesse 'Eu quero fazer mais duas temporadas', eu teria dito sim."

Enquanto Bloys já sabia, o resto da produção pelo visto foi tomada de surpresa pela notícia do fim.

Nomes importantes do elenco, como Brian Cox e Sarah Snook, e até mesmo o compositor da trilha sonora da série, Nicholas Britell, vieram a público declarar que não sabiam até pouco tempo que o seriado seria encerrado este ano.

A quarta temporada de "Succession" estreia neste domingo na HBO, com os episódios sendo disponibilizados semanalmente na HBO Max.