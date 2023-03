SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Whindersson Nunes contou, aos seus seguidores, que ligou para o Centro de Valorização da Vida (CVV), nesta quinta-feira (23). Em publicação no Twitter, o humorista relatou como foi a experiência e recomendou o serviço para quem precisa de apoio emocional.

"Liguei no CVV [Centro de Valorização da Vida] hoje. Foi muito legal, uma moça bacana com uma voz calma conversou comigo. Chorei demais, mas a experiência de conversar sobre tudo com um anônimo é muito libertador. Se você precisar de ajuda, ligue 188", escreveu ele, em post que soma mais de 37 mil curtidas e 1,6 milhão de visualizações.

Em uma publicação seguinte, Whindersson disse que Regina, sua cadela de estimação, tem sido um elo importante nessa questão mental. "Regina é muito meu apoio emocional. Eu vejo ela ficando velhinha, subindo as escadas devagar, me dói demais. Não sei o que fazer quando não tiver mais minha companheirinha".

O Centro de Valorização da Vida - o CVV - atende de forma gratuita para todas as pessoas que precisam conversar, atuando no apoio emocional e na prevenção do suicídio. A chamada é totalmente sigilosa e o contato pode ser feito por telefone, e-mail e chat por 24 horas todos os dias. Por telefone, basta ligar para o 188.