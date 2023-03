SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lollapalooza começa nesta sexta-feira (24) já com alguns de seus principais artistas da música pop, como Billie Eilish e Lil Nas X. Mas os fãs de outros gêneros não estarão completamente desamparados, com a canadense Mother Mother representando o rock e o brasileiro Black Alien atendendo aos fãs de rap.

O dia começa com atrações mais nichadas, como próprio Black Alien. A partir das 15h, nomes mais populares aparecem na programação, como a dupla pop brasileira Anavitória, que vai se apresentar no palco Budweiser nesse horário, e Mother Mother, que vai tocar no mesmo palco às 16h55.

As 18h, fãs ecléticos vão ter que escolher entre o show do cantor pop Conan Gray, de músicas como Heather, no palco Chevrolet, e de Pedro Sampaio, astro do funk que vai se apresentar no palco Perry's by Johnnie Walker Blonde. Se gostam de Kali Uchis, vão ter que correr para o palco Budweiser, onde a artista cantará às 19h05.

No fim da noite, nomes como Claptone e Rise Against disputam atenção com as grandes atrações da data. Lil Nas X, rapper e popstar gay, vai cantar às 20h10 no palco Chevrolet ?show que encavalará no de Billie Eilish, que começa às 21h15 no palco Budweiser, apenas cinco minutos após o fim do de Lil. Ambos encerram a noite nos seus palcos.

Quem não for ao Autódromo de Interlagos ainda vai poder acompanhar o evento em casa. Multishow, Canal Bis e Globoplay vão transmitir a cobertura do evento a partir de 14h. 1h35, a Globo exibirá os melhores momentos do dia.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA SEXTA-FEIRA (24)

Palco Budweiser

12h ? 12h30: Aliados

13h20 ? 14h05: Baby

15h ? 15h45: Anavitória

16h55 ? 17h55: Mother Mother

19h05 ? 20h05: Kali Uchis

21h15 ? 22h45: Billie Eilish

Palco Chevrolet

12h30 ? 13h15: Brisa Flow

14h10 ? 14h55: Black Alien

15h50 ? 16h50: Modest Mouse

18h ? 19h: Conan Gray

20h10 ? 21h10: Lil Nas X

Palco Adidas

12h ? 12h30: Gab Ferreira

13h20 ? 14h05: Planta & Raiz

15h ? 15h45: Suki Waterhouse

16h55 ? 17h55: Hot Milk

19h05 ? 20h05: Polo & Pan

21h15 ? 22h15: Rise Against

Palco Perry?s by Johnnie Walker Blonde

12h00 ? 12h30: Curol

12h45 ? 13h15: Aline Rocha

13h30 ? 14h15: Madds

14h30 ? 15h15: Öwnboss

15h30 ? 16h30: Devochka

16h45 ? 17h45: Nora en Pure

18h ? 19h: Pedro Sampaio

19h15 ? 20h15: John Summit

20h30 ? 21h30: Gorgon City

21h45 ? 22h45: Claptone