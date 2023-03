SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A décima edição da Comic Con Experience acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro deste ano. O evento, que ainda não divulgou os convidados de 2023, terá ingressos a partir de R$ 320 ?valor do primeiro lote na modalidade inteira.

As vendas das entradas de um dos maiores eventos de cultura pop de mundo estão marcadas para o dia 6 de abril. Na data, os visitantes poderão optar por quatro tipos de credenciais: o ingresso diário, o pacote que cobre os quatro dias do festival, e os bilhetes especiais Epic Experience e Full Experience, que oferecem benefícios exclusivos.

Os bilhetes individuais terão dois valores: a visita na quinta-feira custa R$ 320; na sexta-feira os ingressos saem por R$ 360; tanto a entrada para o sábado quanto para o domingo custam R$ 480. Já quem comprar o pacote com os quatro dias de evento vai pagar R$ 1.480. Também existem as opções de meia-entrada e entrada social em cada um desses ingressos.

A modalidade chamada Epic Experience dá direito à entrada no evento com uma hora de antecedência, à entrada na Spoiler Night, que acontece no dia 29 de novembro, a uma foto ou autógrafo com uma das figuras da cultura pop presentes e a um kit com brindes exclusivos da CCXP. Os ingressos do primeiro lote dessa credencial saem por R$ 2.200, sem opções de meia-entrada ou valor social.

Os ingressos Full Experience, como o nome já diz, prometem a experiência mais completa do evento. Além da entrada antecipada e da Spoiler Night que são garantidas pelos bilhetes do tipo Epic, os visitantes terão acesso ao lounge VIP, área VIP e estacionamento VIP, poderão tirar fotos e pedir autógrafos para quatro convidados do festival, e levam para casa o kit completo exclusivo da CCXP. Essa modalidade de ingresso sai por R$ 12.500, também sem opções de meia-entrada ou valor social.

O outro tipo de ingresso que existe é chamado de Unlock, que dá acesso a uma conferência de negócios realizada pela CCXP nos dias 28 e 29 de novembro. Diferente dos painéis e exibições de filmes, nessa modalidade os visitantes assistem a palestras com profissionais do mercado do entretenimento.

O evento é conhecido por trazer grandes nomes dos filmes e séries mundiais para o Brasil e por reunir fãs de quadrinhos e games. No último ano, o ator de "The Last Of Us", Pedro Pascal, e a estrela de "Matrix", Keanu Reeves, participaram da feira.

Assim como nas últimas edições, o evento acontece no São Paulo Expo, localizado na zona sul da capital paulista.

COMIC CON EXPERIENCE 2023

Quando 30/11 a 3/12

Onde São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, Água Funda, região sul

Preço A partir de R$ 320

Link: https://www.ccxp.com.br/