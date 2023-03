SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A falta de emprego dos ex-árbitros Fernanda Colombo e Sandro Meira Ricci durou pouco. Após serem dispensados da Globo, eles acabam de ser contratados por Galvão Bueno para comentarem os lances de arbitragem no jogo da seleção brasileira no canal do locutor no YouTube.

"Amei a notícia. Obrigado, Galvão Bueno", celebrou Meira Ricci pelas redes sociais. A partida contra Marrocos será transmitida no Canal GB no YouTube neste sábado (25), a partir das 18h.

Na equipe de Galvão também deverão estar nomes de confiança do narrador, como do repórter Tino Marcos e Walter Casagrande.

A Globo decidiu acabar com a Central do Apito, quadro destinado aos comentaristas de arbitragem nas partidas de futebol. Segundo o canal, o motivo é a estabilização do VAR, o árbitro de vídeo que elucida todas as dúvidas de lances polêmicos.

"Nos últimos anos, com a implantação e consolidação do árbitro assistente de vídeo, as questões de arbitragem foram recebendo outro tipo de tratamento, e o VAR foi oferecendo respostas às questões apresentadas durante os jogos", diz a emissora em nota.

Com essa decisão, os comentaristas Fernanda Colombo e Sandro Meira Ricci foram desligados. "Diante desse novo cenário, a Central do Apito deixa de existir durante as transmissões de futebol. As análises sobre arbitragem serão feitas, quando necessário, no conteúdo dos programas esportivos", completa o comunicado da Globo.