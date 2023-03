SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Travessia" (Globo) pode ter demorado para emplacar bons índices de audiência, mas desde o começo rende diversos memes nas redes sociais. Um dos que mais recorrentes é com a canção "Dengo", de João Gomes e Maria Maud. Tema do casal Chiara (Jade Picon) e Ari (Chay Suede), é só a dupla aparecer na tela que logo começa o "fuãn, fuãn, fuén, fuõn", como apelidado pelos internautas.

A brincadeira faz referência às notas musicais da composição, que, na produção, tem uma pegada mais pesada e diferente da música original. Os momentos do casal com os acordes como pano de fundo servem como entretenimento para os internautas, que se divertem com o jogo de câmera e trocas de olhares dos atores.

O cantor, que será uma das atrações musicais da festa do BBB 23 (também da Globo) que acontece na noite desta sexta-feira (24), diz que é muito bom ver seu trabalho no horário nobre da emissora. "É muito especial ser tema de um dos principais casais da novela. O espectador sempre acompanha as músicas que aparecem em novelas e, como muita gente escuta, é um privilégio. Só tenho a agradecer".

As brincadeiras do público com seu trabalho também não o desagradam, pelo contrário. "Não acho que as montagens ou comentários desvalorizam meu trabalho", avalia. "Às vezes, as pessoas nos conhecem por coisas inusitadas. Senti que muitas pessoas passaram a me ouvir assim. O meme se converte em audiência para a minha carreira."

Mesmo com a visibilidade, Gomes admite que não acompanha a trama da patricinha Chiara e o caso de amor dela com Ari, que recentemente passou a perna no pai milionário da amada.

"Olha, eu não acompanho 'Travessia'. Mas sei o que acontece porque tem um rapaz na minha equipe que é noveleiro nato e vive me contando o que rola. Não só dessa novela, mas de outras também. Esses dias ele estava assistindo 'O Beijo do Vampiro'. Eu só dou risada", conta ele.

No ano passado, o artista agitou a internet quando levantou boatos de que estava se envolvendo com Maisa Silva, 20. Os dois se encontraram nos bastidores de um show do cantor e já trocaram mensagens pelo Instagram.

Mas João refuta qualquer envolvimento com a apresentadora e diz que ela "é uma grande amiga" e que os dois "levam na brincadeira" a torcida para que fiquem juntos. "As pessoas na internet exageram e, às vezes, são maldosas e se sentem poderosas pensando que não vemos as coisas. Nunca imaginei a repercussão, mas tem muita gente que não leva a sério", comenta. E acrescenta que Maisa o apoiou quando, recentemente, Gomes compartilhou que começou a estudar inglês.

"Ela ficou super feliz que comecei a aprender inglês. É isso que um amigo faz pelo outro, ele ajuda a sonhar e a chegar mais longe."

As aulas que tem são intercaladas com os 23 shows que faz no mês. Acha muito? Pois saiba que ele está diminuindo um pouco o ritmo. "Como eu vou fazer música se não tenho tempo para ela? Fazia 30 shows em um mês, então mudei e comecei a conciliar. Quero focar no meu novo álbum e em mais trabalho, quero fazer mais piseiro para a galera curtir. Não sei o que pode acontecer ainda, mas já conquistei muita coisa", finaliza.