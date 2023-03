SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e humorista Marcius Melhem foi às redes sociais para reclamar da reportagem do portal Metrópoles, publicada nesta sexta-feira (24), com depoimentos das supostas vítimas de assédio sexual.

Em uma postagem no Instagram, Melhem afirma que as entrevistas em vídeo, das vítimas e testemunhas e a contendo sua versão do caso, foram manipuladas.

Na legenda, o ator voltou a criticar a matéria da revista Piauí, de fevereiro de 2022, que trouxe relatos de assédio sexual, nos bastidores de gravações de programas da TV Globo.

"Impressão que ninguém aprendeu nada com a Piauí. Acreditam numa entrevista montada, ensaiada e sem prova alguma. A edição mais tendenciosa que já vi. Perguntas para ajudar os onze e para mim um verdadeiro debate, cortando minhas respostas e nomes mais incômodos", escreve Melhem.

"Para fechar com chave de ouro, reparem no canto direito embaixo. Essa é a diretora de atores Flávia Lacerda. Primeira vez que vejo uma entrevista com direção de atores. E detalhe: mais perto deles do que os próprios repórteres. Estava escondida o tempo todo. Mas vazou por cerca de um segundo", afirma.

"Inaugura-se uma nova atividade: diretora de entrevistas a portais. Porém combina perfeitamente chamar alguém experiente em ficção. Esperarei passar a onda que vem nessas horas e mostrarei cada mentira ponto por ponto. Todas as vezes que for necessário."

Na manhã desta segunda, quatro mulheres e sete testemunhas do caso Marcius Melhem apareceram publicamente em conjunto pela primeira vez e reforçaram as acusações de assédio sexual contra o ex-diretor do núcleo de humor da Globo, em entrevista concedida em vídeo ao jornalista Guilherme Amado, do site Metrópoles.

Segundo o grupo, a decisão se deu, porque as vítimas estariam passando por um processo de descredibilização, capitaneado por Melhem.

Num segundo vídeo, Melhem rejeita todas as acusações, embora acredite que pudesse ter se comportado de outra maneira.