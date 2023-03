SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lollapalooza começa nesta sexta-feira (24), mas os fãs de Billie Eilish, 21, já se prepararam bem antes para realizar o sonho de conhecer a cantora americana. No dia anterior ao show, vários avocados -como são chamados os fãs de Billie- vjá estavam no aeroporto esperando a chegada da artista, que vem ao Brasil pela primeira vez. "A Billie não tem noção da nossa loucura. A gente simplesmente rastreou o voo dela", escreveu uma fã no Twitter.

Antes de aterrissar em terras brasileiras, a cantora se apresentou na versão argentina do Lollapalooza e isso fez com que seus fãs ficassem de plantão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, desde a madrugada de quinta-feira (23). Mas, ao contrário dos seguidores de Lil Nas X, que até conversou com aqueles que a esperavam, os avocados não encontram Eilish. Tudo bem. Era só início de uma dura e longa jornada.

Nesta sexta-feira, dia mesmo do show, as filas na entrada dos portões do festival eram enormes bem antes do horário marcado pela organização do evento: às 12h. A estudante Melanie Carmo, 20, por exemplo, acordou às 4h e duas horas depois já estava no local. O plano era conseguir um lugar na frente do palco principal do festival mesmo com a espera de mais de 12 horas embaixo de um sol escaldante ao longo do dia.

"Eu ia ficar sem beber água para não ir ao banheiro, mas o calor está forte demais", avisou à reportagem. Melanie jurou que não sabia o que iria fazer para segurar a vontade de ir ao banheiro. Alguns mais experientes na função de fã, sabe que a carta na manga é recorrer as fraldas para adultos ou absorventes noturnos. Só que a maioria dos seguidores é guerreira e segura a vontade de fazer xixi. O número 2? Nem pensar.

A batalha também continua com os jovens brigando por um espaço na grade. São fãs não só de Billie Eilish como das outras atrações do dia lutando para ficarem próximas também dos seus ídolos. A estudante Mariana Sette, 20, revelou ter presenciado brigas com fãs tentando pegar os lugares de outros. "Até eu me envolvi. Defendi os direitos de quem chegou primeiro", explicou orgulhosa.