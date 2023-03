SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sexta-feira (24) é de Lollapalooza, mas também de festa de Anitta. A cantora pop celebrará seus 30 anos com um evento somente para convidados, em São Paulo, nesta noite, e uma das presenças já está confirmada: a de Pabllo Vittar.

Em entrevista ao Multishow, logo após o show de Lil Nas X, a drag queen falou que estará na comemoração de Anitta - e que levará o rapper norte-americano com ela. "Somos amigos de rede social faz tempo e hoje ele me convidou para cantar no palco para uma música que nem tinha sido lançada ainda. Fiquei feliz, a gente vai quebrar tudo no aniversário da Anitta", garantiu.

A artista também marcou presença no camarim do norte-americano. "Agradeci por toda a representatividade que ele leva para os eventos. Ele é sempre muito humilde, mas sabe que carrega uma responsabilidade grande".

Na lista final da festa de Anitta, devem constar cerca de 500 nomes, o que não é muito para os padrões festeiros dela. "Cortei vários ranços. E tem várias pessoas novas também, bacanas. Mas tem vários ranços cortados! Só quero gente que eu conheço na festa. Não quero olhar para o lado e ver gente que eu não conheço", disse a cantora, em sua conta no Instagram, na segunda-feira (20).