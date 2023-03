SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa de 30 anos de Anitta terminou na manhã deste sábado (25), com a aniversariante ainda animada, com uma latinha na mão e dando uma dançada de leve para os fãs que passaram a noite de tocaia vendo o entra e sai das celebridades. Sente o clima:

A balada durou, ao todo, onze horas, e dá para dizer que, salvo algumas exceções, deu certo a proibição imposta pela aniversariante aos amigos: ela pediu que ninguém fizesse fotos ou vídeos nem tietasse outros convidados. A princípio, avisou que seguranças estariam de olho e tomariam aparelhos de quem infringisse a regra. Mas depois relaxou. Disse que só tinha amigo ali, tudo bem, confio em vocês. Um dos (poucos) vídeos que vazaram é este aqui, com os convidados dançando "Noite das Safadas" com Pocah, Lexa e Rebecca. Se liga no Lil Nas X alia atrás, só de olho:

Lil Nas também se jogou na pista, ta pensando o quê? Olha ele ali no meio:

E a Billie Eilish? Bem, ela deu uma esticadinha direto do show (memorável) no Lollapalooza e apareceu na festa por volta de meia-noite, ainda com o figurino de shorts largos, boné e camisetona de futebol americano (ou beisebol? enfim, algum esporte que não temos por aqui).

A web, vocês sabem, não perdoa, e logo surgiram memes comparando sua roupa aos trajes de Ribamar, o personagem de Tom Cavalcanti em "Sai de Baixo". Eilish foi à festa com o irmão, Finneas, parceiro de palco e de vida -Caetano Veloso chega a citar os dois na música "Anjos tronchos": "Miss Eilish faz tudo do quarto com o irmão", diz um trecho, numa em referência ao início da carreira dos dois, quando compunham e produziam em casa.

Escoltada por batedores da Polícia Militar, ela ficou pouco mais de meia hora no aniversário. Estava numa vibe "Vim só dar um beijo na minha amiga", e também tinha motivos profissionais para não chutar o balde: horas depois embarcaria para um show na Colômbia. Já deve estar lá, aliás.

Numa festa com tantas celebridades nacionais e internacionais, não surpreende que muita gente tenha optado por passar a noite na porta de entrada, à espera de seus ídolos. Quem foi? Só para citar alguns, além de Eillish e Lil Nas X: Bruna Marquezine, Pabllo Vittar, Marina Ruy Barbosa, Jade Picon, Juliette, Gabriela Prioli, Regina Casé, Valesca Popozuda (que agradeceu a aniversarianate por levar o funk para "todo esse mundão"), Jão, Pedro Sampaio, Marina Sena, Pequena Lô, Carol Trentini, e Alessandra Ambrosio

Pelo termômetro da empolgação dos fãs, Marquezine foi quem mais fez sucesso com a turma do sereno, enquanto Lil Nas aproveitou para se declarar à aniversariante, ao ser abordado por jornalistas. "Eu amo a Anitta!", anunciou ele, que está longe de ser um "inimigo do fim". Bateu em retirada por volta de 3h30, bem cedo para os padrões anittianos. Ano que vem tem mais.