RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gwyneth Paltrow prestou depoimento na tarde desta sexta-feira (25) no processo em que é acusada de ter ferido gravemente o optometrista Terry Anderson em um acidente de esqui, há sete anos. A versão de Sanderson foi virada ao avesso por Paltrow, que alegou ser ela a vítima da colisão entre os dois, em uma estação de esqui de Park City, em Utah.

O esquiador, hoje com 76 anos, havia dito que Paltrow praticamente o atropelou numa descida, e que o choque resultou em uma concussão, quatro costelas quebradas e uma lesão cerebral duradoura. Ele também contou que Paltrow não o socorreu e o deixou "atordoado" no meio da neve.

Em seu depoimento, a atriz descreveu ter visto seus filhos esquiarem ladeira abaixo quando, de repente, Sanderson se chocou abruptamente contra ela por trás. "Eu estava esquiando e dois esquis vieram entre meus esquis, forçando minhas pernas a se separarem", disse ela. "E então havia um corpo pressionando contra mim."

Segundo Paltrow, Sanderson estava fazendo um "barulho estranho de grunhido", o que a levou a cogitar estar sendo vítima de uma agressão sexual. "Pensei: 'Isso é uma pegadinha? Alguém está fazendo algo pervertido?". Gwyneth contou então que ficou "muito chateada e com muita raiva" nesta hora, e por isso gritou com ele: "Você veio direto nas minhas costas!" (usando alguns palavrões neste momento).

A advogada de Sanderson quis saber então se Paltrow já havia perguntado ao seu cliente se ele estava bem. E a atriz: "Quando você é vítima de um acidente, sua psicologia não está necessariamente pensando na pessoa que o cometeu", disse.

A princípio, Sanderson pediu US$ 3,1 milhões de indenização, mas a quantia baixou para US$ 300.000. Paltrow contestou pelo valor simbólico de US$ 1, mais honorários advocatícios. O julgamento começou na terça-feira (21) e Sanderson ainda será chamado a depor para dar sua versão da história.