RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Simaria, 40, resolveu sair um pouco dos compromissos comuns da rotina de uma cantora neste sábado (25). A sertaneja tirou o dia para visitar uma escola pública de São Paulo, no Canindé, região Central da capital paulista, fim de discutir e conversar sobre pobreza menstrual e saúde feminina.

A cantora reforçou a importância do diálogo e da orientação que tem com os filhos no dia a dia. "Sempre digo para a minha filha que eu sou a melhor amiga dela. Deixo claro também que se ela sentir em qualquer situação difícil ou passando por uma transformação deve me chamar. Estarei à disposição para orientá-la no que for preciso", comenta.

Ela também alertou para os cuidados com o corpo e a atenção redobrada com relação a violência contra a mulher. "Existem partes no corpo que ninguém pode tocar. Devemos saber em que partes do corpo é permitido e qual é a zona de perigo", explicou Simaria, que no final do evento cantou trechos de suas músicas com a irmã Simone para público presente na palestra.

Bastante emocionada no final do encontro, Simaria destacou ter gostado de debater sobre saúde feminina. "Foi incrível", contou nas redes sociais.