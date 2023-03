RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O rapper americano Lis Nas X se apresentou nesta sexta-feira (24) no Lollapalooza 2023 e sua passagem no Brasil tem sido de muita diversão e encantamento pelo Brasil. Durante a festa dos 30 anos de Anitta, em São Paulo, o cantor fez questão de posar com várias celebridades brasileiras e uma delas foi o humorista Tokinho. Nas X publicou a foto dos dois em seu perfil oficial.

Em português, o rapper escreveu na legenda: "Tokinho você sempre vai ser famoso". O influenciador e humorista com nanismo também publicou a imagem e contou em uma sequência de stories que o próprio Lis Nas X foi quem pediu o registro. "Desculpem, tá. Porque não é normal para mim. Estou viajando e me sentindo nas nuvens", disse. Horas depois, mais calmo, ele contou que foi o cantor que pediu a foto. "Quase surtei e fingir costume porque amo Nas X. Maravilhoso."

O rapper escolheu um look com saia plissada, cropped branco, que deixou a barriga de fora, e gravata para usar na festa. Nas redes sociais, os fãs logo identificaram o look já usado por Pabllo Vittar em uma apresentação e acertaram. A roupa foi emprestada.