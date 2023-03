SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mal saiu do segundo confinamento em dois meses do BBB 23, Tina Calamba pegou um voo para curtir o Lollapalooza, festival de música em São Paulo, nesta sábado (25). A mais recente participação da sister no reality da Globo foi intensa. Ela e Key Alves bateram boca com até direito a subida na mesa. O episódio repercutiu fora do programa e a modelo revelou ter recebido ataques de ódio.

"Nunca recebi tantas mensagens ofensivas. Recebi também muitos comentários racistas, mas semana que vem vou lindamente processar todo mundo. Vou maravilhosa abrir um processo judicial contra esses ataques cibernéticos que estou recebendo", conta em conversa ao F5.

Apesar do recente episódio negativo, Tina conta que está aproveitando muito a vida fora do programa e gostou da experiência de ter participado de outro confinamento. "Nesta segunda vez, as pessoas da Casa do Reencontro já sabiam quem eu era e tinham conhecimento do meu posicionamento. Foi bacana".

Tina Calamba não teve como fugir do assunto sobre o affair com o atacante da seleção brasileira Richarlison durante o Carnaval. Agora, ela negou a 'ficada' com o jogador. "Beijei sim no Carnaval, mas não foi ele nem o sósia."

A ex-sister também falou sobre o BBB 23 e adicionou Fred Nicácio em seu pódio de finalistas do programa. Para Tina, a "visa estratégica" do médico o faz merecer ganhar o prêmio final que pode chegar a R$ 3 milhões até a final, que vai acontecer na última semana de abril.