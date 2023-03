SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já se passaram dois anos desde a sua participação no BBB 21, mas João Luiz Pedrosa continua em alta. Enquanto passeava pelo espaço Lounge do Festival Lollapalooza, o professor de Geografia recebeu vários elogios. Bastante comovido, ele conversou com o F5 sobre a atual edição do reality show da Globo. O ex-brother defendeu a produção pela volta dos eliminados Fred Nicácio e Larissa Santos ao jogo.

"Acho que a Casa do Reencontro foi uma nova chance para a galera que saiu e cada programa tem uma dinâmica, né?. Se nessa edição faz sentindo o retorno da dupla, que bom que eles voltaram. Sinceramente, não acho que o programa quebrou regras", comentou.

João Luiz não escondeu a empolgação com Lollapalooza. Ele fez questão de enaltecer a diversidade de artistas no line-up deste ano. "Estou dando aquela corridinha clássica de um palco para o outro (risos). Acho que tem mais diversidade do que nos eventos anteriores e isso é bem legal. É maravilhoso. Os festivais precisam exaltar o que o Brasil tem de diferente, mostrar a nossa cultura tão rica e diversa."

Com convites para os três dias de festival, o ex-brother diz que o show da cantora espanhola Rosalía neste domingo (26) é o mais aguardado da sua lista de atrações preferidas. "Ano passado eu cheguei a ver um show dela. Achei incrível e estou com uma expectativa alta para essa nova apresentação."