SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine, 27, tem fôlego para dar, vender e emprestar. Depois de se esbaldar na festa dos 30 anos de Anitta na madrugada deste sábado (26), atriz chegou cedo na segunda noite do Lollapalooza e, claro, causou alvoroço quando apareceu no estande de um dos patrocinadores do festival. Apressada e de óculos escuros, ela tirou selfies com os fãs, conversou com algumas pessoas e acenou para tantas outras. Isso em menos de 15 minutos no local.

Com a pressa, mas até que com boa vontade, Bruna conversou com F5. Disse que tinha ido festival com uma missão específica: assistir ao show de Twenty One Pilots. "Sou fã e correndo para vê-los no palco", explicou meio esbaforida por causa da corridinha que precisou fazer para sair do local lotado.

Ela ainda comentou sobre a festa da amiga de fé e irmã camarada, Anitta. "Claro que eu fui, foi uma delícia, divertidíssima, essa minha amiga é... perfeita (risos). Ainda mais para dar festa, ela é tudo". Bruna revelou que se divertiu bastante, mas evitou entrar em especulações com relação a paqueras durante a longa e animada noite.

"Curti com meus amigos, só tinha gente que eu conhecia, todo mundo se conhecia", completou, sem querer citar quem eram os amigos com quem estava na festa de Anitta.